Gli alfieri di Italiano: un trio di fedelissimi che unisce difesa e attacco

Bonaventura, Milenkovic e Vlahovic sono i tre calciatori a cui Italiano rinuncia malvolentieri, dopo un'estate in bilico per varie ragioni

Ogni allenatore ha i suoi alfieri - scrive La Nazione - e Vincenzo Italiano non fa eccezione. Nessuna preferenza, quanto piuttosto l'individuazione dei giocatori più funzionali al proprio gioco, ai quali rinunciare mal volentieri. Il primo nome della terna è quello di Jack Bonaventura . L’ex rossonero ha in mano le chiavi del gioco della Fiorentina, in grado com'è di interpretare al meglio le due fasi. Eppure a Moena - scrive il quotidiano - era andato in scena un confronto col tecnico, volto a comprendere le nuove mansioni.

Il secondo è Milenkovic, dato in partenza per tutta l'estate, a sorpresa ha siglato il rinnovo. Folgorato sulla via di Italiano. E in campo Nikola è tornato a essere quel difensore che aveva addosso gli occhi di mezza Europa. Dulcis in fundo, Vlahovic. Fin troppo facile tessere le lodi di Dusan, stabilmente al tavolo dei grandi. Lavoro duro e grande attenzione ai consigli di Italiano che non rinuncia al suo stoccatore principe.