Vlahovic non è un automa: Kokorin non sarà solo una comparsa

Vlahovic non potrà giocarle tutte e Italiano lo sa. Ecco che entra in gioco la scommessa più difficile da vincere, Aleksandr Kokorin

Le prestazioni di Dusan Vlahovic sono sempre più strepitose e rimarcano con forza il suo talento in continua crescita. Nonostante ciò, non è un'automa e anche lui dovrà rifiatare prima o poi. Proprio qui entrerà in gioco la scelta che non ti aspetti, la scommessa più rischiosa di Italiano: Aleksandr Kokorin .

Come riportato da Repubblica, l'attaccante russo è sotto osservazione da molto tempo e Italiano lo considera una valida alternativa a Vlahovic. Certo, non sarà un lavoro semplice rimettere in sesto un giocatore che, nello scorso campionato ha giocato solo 91' minuti, divisi in sole quattro presenze, ma Italiano di pazienza ne ha e si vede. L'opzione di vedere Nico Gonzalez "falso nueve" non è da scartare ma al momento rimane remota. Si perché Kokorin è e sarà la prima scelta per il vice Vlahovic. Gli intoppi, con un giocatore così discontinuo, potranno essere molti, ma questa nuova Fiorentina ci ha insegnato che nessuno è irrecuperabile.