Italiano: “Accelerare in classifica. Gioca Christensen, bravi Quarta e Duncan”

Biraghi e l'alternanza in porta? In porta giocherà Christensen che sta crescendo. La caviglia di Biraghi è migliorata, oggi si è allenato in gruppo, vediamo come starà domani. Se starà bene, sarà della partita, abbiamo bisogno di tutti. Mi auguro che domani stia bene e che possa essere della gara perché è un giocatore importante.

Ferencvaros con un giorno in più di riposo rispetto alla Fiorentina? Non credo che possa incidere. Chi gioca così tanto trova il modo di mettere in campo calciatori in grado di fare la prestazione.

Un aneddoto su Dejan Stankovic (allenatore del Ferencvaros, ndr)? Siamo stati spesso avversari, è stato un piacere affrontarlo da calciatore ed è un piacere ritrovarlo in panchina. Lo stimo tanto, abbiamo anche degli amici in comune, so che è contento della squadra che sta allenando. Lo saluterò volentieri.

La preparazione della partita? Ho chiesto ai ragazzi di approcciare la gara come abbiamo approcciato le ultime partite. Abbiamo l'opprtunità di ottenere qualcosa in termini di classifica. Dobbiamo continuare ad essere una Fiorentina che sa quello che deve fare. Bisogna ricordarsi che in coppa non molla mai nessuno, in Europa le squadre hanno una mentalità diversa, non mollano mai.

Infantino e lo slittamento della Supercoppa Italiana? Infantino è giovane e interessante. Si è fatto male, ora è rientrato, sta crescendo. A centrocampo c'è competizione con Barak e Bonaventura. Può essere utilizzato in diverse zone del campo perché ha una duttilità importante. E' un grande investimento della società, ha grandi margini di miglioramento.

Per quanto riguarda la Supercoppa Italiana, con tutti gli impegni che abbiamo è prematuro pensare a quelle date. Ci penseremo più avanti. Giocare all'estero è un'opportunità anche per chi non conosce il calcio italiano. Andremo a battagliare, ma dobbiamo stare concentrati sull'immediato.

Le prestazioni di Duncan? Bisognerebbe chiedergli dove e con chi ha fatto le vacanze. E' un giocatore diverso. Io devo valutare chi merita fiducia e continuità. Chino (Martinez Quarta, ndr) e Alfred (Duncan, ndr) stanno dimostrando grande crescita e maturità. Il merito va dato a loro, è così che si mette in difficoltà l'allenatore e che ci si guadagna la stima del gruppo. Se vogliamo restare ad un livello alto, dobbiamo alzare la qualità delle prestazioni. Alfred ha sempre avuto un bel mancino e tanta forza fisica.

Quarta come Baresi? I centrali difensivi hanno la libertà di leggere le situazioni quando affrontiamo determinati avversari. Chino ha questa capacità di lettura anche perché da giovane era centrocampista. E poi ha segnato perché in quelle due situazioni (contro Atalanta e Udinese, ndr) ha visto lo spazio davanti a sé. E' una qualità individuale e, in quanto tale, non sempre è possibile allenarla".

