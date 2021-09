LIVE – Italiano: “La squadra può ancora crescere. Genoa banco di prova importante”

Si gioca domani alle 15 a Marassi

Gabriele Moschini

Domani alle 15 a Marassi ci sarà Genoa-Fiorentina, uno degli anticipi della quarta giornata di Serie A. Per presentare l'incontro in sala stampa c'è come di consueto l'allenatore viola Vincenzo Italiano.

Margini di miglioramento? Tutti li hanno, soprattutto le squadre che hanno cambiato allenatore e tanti giocatori. Alla terza giornata è un vantaggio quello che abbiamo ottenuto, ma possiamo crescere, migliorare e credere in maniera ossessiva in quello che stiamo facendo durante la settimana. Questa squadra può crescere, a livello tecnico e di personalità può far vedere molto di più.

Partita di domani? Il Genoa è una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli e ha vinto in rimonta a Cagliari. Domani avremo di fronte una squadra da affrontare con massima attenzione e concentrazione. E' una squadra forte con giocatori di temperamento, sarà un banco di prova importante: dobbiamo dare continuità alle due vittorie ottenute.

Rapporto con i giocatori? La lealtà, la schiettezza, la sincerità è qualcosa che pagaa. Il mio modo di gestire è questo; se si è troppo permalosi e non si accettano consigli è difficile. Se pensiamo di squadra, possiamo crescere. A me piace condividere tutto con loro, se questo porta uno/due punti in più in campionato penso sia importante.

Segreto per una squadra rigenerata? Ho sempre detto che questa è una squadra con dei valori. Stava a me e al mio staff cercare di migliorare quello che si era fatto nell’anno precedente. L’obiettivo è quello. Il lavoro sta continuando anche qua al centro sportivo. Di segreti ce ne sono pochi, non sono un mago. Quando si lavora con dedizione durante la settimana, i risultati arrivano. Il segreto è avere amore per la maglia e cercare di fare qualcosa in più dell’avversario.

Gerarchie in porta? L'ultima gara ho mandato in campo quelli che avevano preparato con me la sfida per 15 giorni. I serbi e gli italiani sono arrivati due/tre giorni prima e per questo abbiamo potuto schierarli. Sono state scelte fatte in funzioni degli impegni con le Nazionali. In porta ci sono delle gerarchie i ragazzi lo sanno e domani vederemo... Anticipare le scelte non mi piace, ci sono gli avversari che si preparano e non voglio dare vantaggio agli altri.

Fiorentina sorpresa del campionato? Penso che tre giornate siano poche per dare giudizi definitivi. Godiamoci questo buon inizio perché quando è uscito il calendario ero abbastanza timoroso (ride, ndr). Siamo riusciti a fare 6 punti, ma è ancora lunga e difficile. Iniziano i turni infrasettimanali: tre partite in settimana che possono farti prendere il volo o precipitarti a terra. Dobbiamo stare con le antenne dritte e non sentire nessuno, le insidie sono dietro l’angolo. Vlahovic? Sono felice di avere giocatori che durante la settimana vanno forte. E’ in una fase di crescita incredibile. E’ un 2000, non dimentichiamolo. Gioca però con tanta maturità ed è attaccato a questa maglia, si vede quando rincorre gli avversari o esulta. Deve rimanere così, è questa la squadra per diventare grande.

Come sta il gruppo? Le tre partite in una settimana: concentriamoci sulla prima, poi per forza di cose ci saranno acciacchi o problemini... Sei obbligato a fare rotazioni in quasi tutti i reparti e cecare di mettere in campo i giocatori che stanno meglio. In queste tre partite ci saranno tante rotazioni. Venuti? E' a posto, la spalla sta bene. Non lo avremo a disposizione per una botta al polpaccio che gli ha dato fastidio.

Amrabat? Avete visto che mi piace coinvolgere tutti. Negli ultimi 20-25’ sapevo di un ritorno dell’Atalanta allora ho pensato che la struttura di Sofyan poteva venire utile. E’ un giocatore unico che ha nella forza fisica e nella lettura di recuperare i palloni. Se inizia a migliorare nella gestione della palla e velocizza, può essere un giocatore importante in quella zona di campo. I cinque cambi determinano le partite e sono contento per come sono entrati i sostituti a Bergamo.

Castrovilli? E’ un campione d’Europa. E’ un calciatore con una qualità incredibile, ha la caratteristica di andare veloce in conduzione che riesce a spaccare le partite. Era arrivato con un problemino al polpaccio, non era al 100% per l’Atalanta, ma le sue qualità non si discutono.