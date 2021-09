Parcheggi a Bagno a Ripoli: la frase di Commisso non è piaciuta

Ieri è stato inaugurato il campo sintetico "I Ponti" a Bagno a Ripoli alla presenza di Dario Nardella, Rocco Commisso, Francesco Casini, Eugenio Giani e Luca Lotti

Ieri è stato inaugurato il campo sintetico "I Ponti" a Bagno a Ripoli alla presenza di Dario Nardella, Rocco Commisso, Francesco Casini, Eugenio Giani e Luca Lotti. Questa una parte dell'analisi di Repubblica Firenze dal titolo " La tregua dell'alleanza fragile dietro ai progetti di Commisso ". L'articolo integrale nel quotidiano in edicola.

"Se dietro quegli sguardi che mimano sorrisi non ci fossero un bel po’ di questioni irrisolte, vederli tutti insieme a Bagno a Ripoli, a inaugurare il campo sintetico I Ponti (610 mila euro di investimenti), sarebbe intrigante. Commisso, i sindaci Casini e Nardella, il governatore Giani e pure Luca Lotti, l’ex ministro dello Sport.

Una sorta di santa alleanza nel nome della Fiorentina. Centro sportivo, stadio, revisione delle regole, tutti insieme appassionatamente per dare un senso (e una svolta) al calcio italiano (la Fiorentina ha alcune istanze da presentare in Lega) e al progetto Commisso. Invece dietro il fair play istituzionale c’è qualche mal di pancia, piccoli movimenti della politica, relazioni che si intrecciano, parole che ogni tanto acuiscono gli angoli di un rapporto fragile.

Così Commisso, che ogni giorno va a controllare i lavori al centro sportivo, ora alza un po’ la voce chiedendo che la tramvia sia fatta in fretta. E se proprio non si può, che diamine, che ci siano almeno i parcheggi per i tifosi che andranno a vedere l’allenamento al Viola Park.