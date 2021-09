Italiano sui portieri: “Ci sono delle gerarchie, i ragazzi lo sanno”

Il tecnico spiega la scelta di mandare in campo Terracciano dal primo minuto a Bergamo

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Vincenzo Italiano ha avuto modo di fare il punto anche sulla situazione legata alla titolarità tra i pali. Dopo la grande partita di Terracciano a Bergamo, la titolarità di Dragowski è stata messa in discussione fino al punto di pensare che i due portieri viola potessero alternarsi nel corso della stagione. Questo il pensiero del tecnico viola: "Gerarchie in porta? L'ultima gara ho mandato in campo quelli che avevano preparato con me la sfida per 15 giorni. I serbi e gli italiani sono arrivati due/tre giorni prima e per questo abbiamo potuto schierarli. Sono state scelte fatte in funzioni degli impegni con le Nazionali. In porta ci sono delle gerarchie i ragazzi lo sanno e domani vederemo... Anticipare le scelte non mi piace, ci sono gli avversari che si preparano e non voglio dare vantaggio agli altri."