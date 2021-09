Italiano, da eroe a traditore spezzino. E quell’approdo mancato al Genoa

Il ritratto dell'allenatore viola

Si ripercorre la sua esperienza da calciatore al Genoa, per soli sei mesi tra gennaio e giugno 2005, per poi andare su quanto fatto in panchina con lo Spezia. "Da eroe a traditore" per i tifosi bianchi, poiché l'attuale tecnico della Fiorentina "aveva detto che sarebbe rimasto con i bianchi, anche se continuava, tramite interlocutori, a sondare il mercato, ha avuto un incontro anche con la Sampdoria, e non ha saputo resistere al richiamo del color viola, malgrado il contratto pluriennale e l’aumento notevole di stipendio". E pensare che dodici mesi prima poteva legarsi al Genoa: Italiano aveva dato segnali di apertura, ma il patron Volpi lo blindò dopo la promozione facendo tramontare l'ipotesi rossoblu.