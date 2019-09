LIVE – Barone: “Trattativa per Ribery la più bella e complicata. Chiesa una delle nostre bandiere”

La Fiorentina fa il bilancio del mercato estivo, terminato ieri con gli acquisti di Pedro, Ghezzal e Duncan. Insieme al presidente Rocco Commisso e al direttore sportivo Daniele Pradè, in conferenza stampa ha parlato anche Joe Barone. Queste le sue parole:

“Io e Daniele (Pradè) abbiamo incontrato tanti agenti. Lo ringrazio per il lavoro svolto insieme, c’è stata sinergia con lo staff tecnico. E’ importante. Abbiamo iniziato con 75 giocatori tesserati, abbiamo fatto tra le 45 e le 50 operazioni, ora la rosa è composta da 28 giocatori.

La trattativa più bella, ma anche più complicata, è stata quella per Ribery perché c’erano tante squadre su di lui.

Montella? Siamo tranquilli, sono uscite notizie false, sta facendo un grandissimo lavoro, peccato per le due sconfitte, ma siamo convinti di avere una rosa di buon livello. Abbiamo inserito giocatori esperti per far crescere la squadra.

Chiesa? Come tutti i calciatori si va anno per anno. Federico fa parte della Fiorentina, vorrei addormentare i discorsi su di lui, è una delle bandiere della Fiorentina. Abbiamo costruito una squadra con 8 giocatori che sono cresciuti nel settore giovanili.

Impressioni sul mio primo mercato? Ho conosciuto tante persone tramite Daniele (Pradè, ndr). Il messaggio che vorrei trasmettere è che la Fiorentina è una società rispettata non solo nel calcio italiano, ma anche in quello europeo in generale. Vogliamo portare la Fiorentina all’altezza della città di Firenze. Conosce il mondo Usa e siamo positivi per cambiare qualcosa.

Progetto su ufficio della Lega Serie A negli Stati Uniti? Lo abbiamo presentato in Lega tramite Di Siervo e Micciché. Per noi è un progetto importante per far crescere la Serie A negli Stati Uniti, ci stiamo lavorando”.

