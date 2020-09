LIVE – Commisso: “Con i soldi di Rocco le cose si fanno come voglio io, punto e basta”

Proprio dal Franchi si tiene oggi la conferenza stampa di presentazione di uno studio commissionato dalla Fiorentina a Monitor Deloitte | Strategy Consulting. L’obiettivo? Mettere in evidenza nel modo più dettagliato la potenzialità degli impatti economici derivanti dall’ipotetica costruzione di un Nuovo Franchi. Di seguito le parole del presidente Rocco Commisso, affiancato dal direttore dello studio, Luigi Capitanio.

“Buongiorno a tutti, prima di tutto qui abbiamo Deloitte, che è una delle più grandi società di consulenza al mondo. Io sono venuto qui in Italia non per stare in vacanza, ma per lavorare, e c’è stato molto lavoro fatto in questi mesi, per capire quello che vogliamo fare come Fiorentina e anche come Serie A. Il campionato italiano ha solo 2,2 miliardi di ricavi, è un concetto che già ho portato avanti in passato”.

“Circa dieci anni fa i ricavi dei top 20 club europei erano in media di 107 milioni l’anno, e quelli della Fiorentina 101. Eravamo quasi al livello della media dei top club europei. Oggi in media i top 20 hanno una media di 464 milioni di ricavi e la Fiorentina è addirittura andata indietro, a 93 milioni. Dopo aver fatto lo stadio il Tottenham ha aumentato di molto i ricavi, e anche i nostri amici (ride, ndr) della Juventus li hanno aumentati”.

“Ora guardiamo in Italia. E guarda un po’ che coincidenza: la classifica dei ricavi delle squadre è in correlazione con la classifica finale in campionato; Lazio, Atalanta, tutte le squadre che sono arrivate prima di noi hanno ricavi più alti di noi”. […] “Io so che qui siete abituati a vedere gli americani come turisti, ma io non sono un turista, sono un businessman”.

A seguire l’intervento del direttore di Monitor Deloitte Luigi Capitanio, che si occupa di presentare nel dettaglio lo studio sugli impatti economici di un Nuovo Franchi. Commisso riprenderà la parola a breve per rispondere alle domande della stampa.

“Questa (il Franchi, ndr) per me è l’opzione principale. Possono portare gli architetti che gli pare, così questi calcinacci non cadono, ma perché non lo avete fatto negli ultimi dieci anni? Voi (si riferisce in generale al mondo della politica, ndr) potete fare quello che volete fare, metteteci i migliori architetti al mondo e metteteci i soldi che volete, ma con i soldi di Rocco le cose si fanno come voglio io, punto e basta, sempre nel rispetto della legge. Dalla parte della politica dovrebbero esserci degli incentivi per chi vuole investire”.

“La Juventus? Tra il museo, i turisti, i matrimoni, gli eventi, mi hanno spiegato tutte le cose che fanno, possiamo fare una cosa bella anche qui. I turisti ci vengono oggi a vedere le scale elicoidali? (Ride, ndr) Io vi giuro che i turisti ci verranno allo Stadio, ci verranno anche i cinesi”.

“La responsabilità del Comune in tutto questo sarà nella gestione dei parcheggi, che è critica, nella tramvia, nel flusso del traffico, per far arrivare le persone e farle tornare a casa”.

