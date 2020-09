L’esperto: “Nuovo Franchi da circa 42mila posti, investimento di 250 milioni”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto nel corso di una conferenza stampa di presentazione dello studio degli impatti economici effettuato da Monitor Deloitte Strategy Consulting, in caso di costruzione di un nuovo stadio da realizzare al posto dell’attuale impianto.

Insieme al patron viola è intervenuto Luigi Capitanio, director di Monitor Deloitte Strategy Consulting. Queste le sue parole:

“Il punto di partenza è capire qual è la situazione in Italia. Nelle prime 5 Leghe gran parte delle infrastrutture sono pubbliche. Nella Liga spagnola e nella Premier League inglese la presenza dei club nella gestione degli stadi è più importante.

Capitolo età degli stadi. Dal 200o ci sono state solo tre iniziative di costruzione di nuovi stadi. Per il resto sono state iniziative di rinnovamento. Per il nuovo Franchi pensiamo a una capienza di circa 42mila posti. Dovrà essere fruibile anche nei giorni extra-partita. Intendiamo realizzare un progetto di 50mila metri quadrati.

Dovrà essere uno stadio all’avanguardia, l’obiettivo è riportare la Fiorentina fra i top club europei. Dovremo sviluppare le attività commerciali di terze parti, generare entrate extra per la pubblica amministrazione, creare nuovi posti di lavoro per Firenze e sviluppare il quartiere di Campo di Marte.

Abbiamo valutato lo studio su un arco di tempo di dieci anni, l’impatto economico è pari a 5 miliardi. La Fiorentina, ad oggi, genera ricavi per circa 93,2 milioni, tra sponsor e diritti televisivi. Ci immaginiamo che i ricavi possano salire a 225 milioni annui. Il club avrà una maggior capacità d’investimento. La crescita dei ricavi non sarà più connessa ai risultati sportivi, ma anche al core business.

Arriveremo al 50% dei ricavi medi dei top club europei, il gap verrà ridotto. Ciò significherebbe aumentare di 0,5% il totale dei ricavi generati dalle aziende di Firenze, creare 450 aziende di media dimensione per quanto riguarda i ricavi annui e sviluppare aziende a Firenze in termini di numeri di dipendenti.

Nel giorno della partita la squadra ricava circa 5,3 milioni all’anno. Ci aspettiamo diventino 126 grazie al flusso di persone che arriveranno nella zona dello stadio. I ricavi dei nostri fornitori cresceranno di circa l’8%.

Grazie al Franchi la Fiorentina genera 12 milioni per la pubblica amministrazione, l’8% viene incassato direttamente dal Comune di Firenze. Il nuovo stadio consentirebbe di aumentare il gettito fiscale fino a 95 milioni annui, di cui il 5% per il Comune di Firenze.

Secondo la nostra previsione, le attività del nuovo stadio determineranno un aumento dei posti di lavori fino a 950, la crescita complessiva dei salari sarà di 23,5 milioni annui. Nel 2019 i disoccupati a Firenze erano 13mila, una percentuale pari al 10% troverebbe lavoro grazie al nuovo stadio. L’investimento per i nuovo impianto sarebbe di 25o milioni. I valori residenziali e immobiliari a Campo di Marte aumenterebbero perché più persone transiteranno e ci saranno più attività commerciali. Il quartiere di Campo di Marte si posizionerebbe in prima fascia grazie alla rivalutazione dei valori di Real Estate. Il nuovo stadio da 250 milioni rappresenta quasi il 30% dei progetti previsti per Firenze nel periodo 2020-22”.