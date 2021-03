L’ex compagno sicuro: “Vlahovic gioca in Serie A, non è inferiore ad Haaland”

Uros Djurdjevic ha parlato a Tmw di Dusan Vlahovic, suo ex compagno ai tempi del Partizan Belgrado:

Dusan sta mostrando il suo potenziale. Ha appena iniziato a trasformare il suo talento in qualità. È molto intelligente: ha iniziato a giocare con la Primavera, per capire il calcio italiano. Usa entrambi i piedi, ha un ottimo colpo di testa, si muove molto bene, è un gran lavoratore e concentrato sul suo obiettivo. Prandelli ha riconosciuto queste qualità e Dusan sta ripagando la fiducia.

Il migliore dopo Haaland? Non ne sono sicuro. Per un giovane attaccante è nota la difficoltà della Serie A. Vlahovic si sta mettendo in mostra in un campionato dove gli attaccanti principe sono Ibrahimovic, Immobile, Martinez e Lukaku. Mi domando come se la caverebbe Haaland in Italia, anche se è sicuramente un giocatore fantastico.