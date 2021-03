Ambrosini: “Vlahovic, resta a Firenze. Entusiasmo dopo Benevento”

E’ l’antivigilia di Fiorentina-Milan, in programma domenica alle 18. Il Corriere Fiorentino ha intervistato il dopo ex Massimo Ambrosini.

L’attuale commentatore per Sky dice che la Fiorentina ha la possibilità di stoppare il Milan alla luce della stanchezza dei rossoneri. Per Ambrosini la vittoria contro il Benevento ha restituito serenità alla formazione di Prandelli. “Sono convinto – dice – che la Fiorentina si salverà. Non deve togliere il piede dall’acceleratore, serve un po’ più di coraggio“.

Vlahovic

Ambrosini si esprime anche su Vlahovic: “E’ forte, ha la fame giusta, ma non farla diventare isteria. Deve avere la voglia di emergere, ma cercare anche l’equilibrio. Fossi in lui resterere ancora a fare il titolare a Firenze, magari con altri obiettivi. Gli farebbe meglio che non provare subito il grande salto”.

Il centrocampo

Da ex mediano, Ambrosini parla anche del centrocampo. Secondo lui non è chiaro chi può giocare davanti alla difesa, “dei vari interpreti nessuno è riuscito ad esprimersi al meglio, Pulgar ha caratteristiche precise, Castrovilli e Bonaventura sono mezz’ali, mentre Amrabat ha provato ad adattarsi, non si è trovata la quadratura“.

Commisso

Infine un giudizio su Commisso: “Spero che la burocrazia non lo smorzi. Chi ha voglia di migliorare le strutture va assecondato nel rispetto delle regole, non ostacolato perché a livello eritreo abbiamo bisogno di modificare il nostro status altrimenti rimarremo sempre indietro“.