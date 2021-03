Baiano: “Sapevo che Vlahovic aveva margini, ma non mi aspettavo tanto”

L’ex attaccante viola Francesco Baiano è intervenuto a Lady Radio:

Vlahovic? Pensavo sì che avesse delle doti importanti, ma non mi aspettavo tanto. All’inizio il suo atteggiamento e la squadra non lo aiutavano, poi Prandelli gli ha consegnato le chiavi dell’attacco e ha cambiato qualcosa in lui a livello mentale. Sulle sponde c’è da lavorare ancora molto: col Benevento aveva i centrocampisti più vicini del solito, ma molte volte si ritrova da solo e di sponde non ne può fare. Il Milan lo vedo un po’ meno brillante rispetto a tempo fa: quando mancano calciatori importanti è normale faticare un po’. Però hanno qualità anche nelle seconde linee, si è visto contro lo United. Castrovilli? Il rientro è importante, ma squadra che vince non si cambia. penso che Prandelli non metterà mano agli undici dell’ultima uscita, Eysseric in particolare. Se il Benevento ha giocato male, grande merito va alla Fiorentina.