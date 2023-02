Le ultime di formazione: Terzic insidia Dodò. Cabral o Jovic, chi di punta?

La probabile formazione

In porta ci sarà Terracciano, al di là dell'ipotesi Sirigu emersa nei giorni scorsi. La coppia di centrali con Igor squalificato è pressoché obbligata: Milenkovic e Quarta. A sinistra Biraghi e Dodò favorito sull'ipotesi Terzic a destra. A centrocampo squalificato Mandragora, Amrabat e Duncan formeranno la mediana in caso di 4-2-3-1. Se invece fosse 4-3-3, Bonaventura sarebbe il terzo ad abbassarsi sulla stessa linea. In attacco sicuro e intoccabile Nico Gonzalez e per l'altra fascia avanti Kouame. Il ballottaggio aperto è quello per il centravanti tra Cabral e Jovic.