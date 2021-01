Le parole di Prandelli e il mercato: Ribery come pensato ad agosto 2019? Banco di prova per la società

Altri cinque mesi insieme, poi, a meno di clamorosi ribaltoni, arriverà il tempo dei saluti. L’intervista pubblicata due giorni fa dalla Bild è solo l’ultimo di una serie di indizi difficilmente fraintendibili: a giugno le strade di Franck Ribery e della Fiorentina si divideranno, epilogo quasi inevitabile dopo due anni vissuti tra aspettative reciprocamente disattese e qualche piccola incomprensione. Sarà una separazione consensuale, serena. Un passo necessario (a entrambi) per voltare pagina. Resta in ballo la faccenda legata gestione del numero sette viola da qua fino al 30 giugno, dettaglio non da poco per una Fiorentina ancora alle prese con una classifica problematica e uno spogliatoio – edulcoriamo – con tanti punti interrogativi.

Le parole di Prandelli, alle quali si aggiungono l’acquisto di Kokorin e l’interessamento per il Papu Gomez, lasciano pensare ad un ritorno alle idee di agosto 2019, quando ancora si pensava che Ribery fosse un valore aggiunto da centellinare in base alla condizione fisica e non il perno sul quale gettarsi costantemente a corpo morto. Le difficoltà riscontrate nell’anno e mezzo di gestione Commisso hanno cambiato le carte in tavola, ma la carta d’identità del francese è rimasta la stessa. Anzi, è invecchiata di un anno. E col passare del tempo, l’azzardo di legare indissolubilmente le sorti di un campione agli sgoccioli della carriera e in scadenza di contratto a quelle di una squadra in piena crisi, sembra sempre di più un lusso che la Fiorentina non si può permettere. A questo punto la vera domanda è: la società avrà la forza necessaria per gestire al meglio questa situazione? La posta in gioco è alta, vietato sbagliare.