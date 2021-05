Le parole che non ti ho detto

Le parole di Commisso e Biraghi su Prandelli fanno intuire quanti problemi ci fossero nello spogliatoio viola. Ma la società dov'era?

Due mesi dopo le dimissioni di Cesare Prandelli, emergono nuovi pezzi del puzzle. Un addio che colse tutti di sorpresa e sul quale rimarranno dei punti interrogativi, almeno per chi non l'ha vissuto in prima persona. Perchè se da un lato le motivazioni di carattere personale raccontate dal mister nella lettera meritano il massimo rispetto, dall'altro è sempre più evidente che qualcosa non abbia funzionato nel rapporto tra Prandelli e la squadra. Il primo "indizio" arrivò dai social e noi fummo i primi a raccontarlo, il resto sta emergendo in queste ore.