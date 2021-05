Biraghi: “Salvezza merito di Iachini, a marzo la situazione era drammatica”

Le parole dell'esterno viola dopo la sconfitta casalinga patita contro il Napoli

Così il terzino mancino Cristiano Biraghi a Dazn nel post-gara di Fiorentina-Napoli: "Complimenti agli azzurri, vincere in casa nostra in questo momento non è facile per nessuno, visto che stavamo attraversando un ottimo momento. Il Napoli merita di andare in Champions, è una grande squadra. I giocatori partenopei che si sono complimentati a fine gara con Ribery? E' normale, Franck è un giocatore che ha fatto la storia del calcio, che ha vinto tanto, è un idolo per tutti. L'addio di Iachini? Il mister è un grande, la salvezza è merito suo. Quando è tornato la situazione qui era drammatica, non tanto a livello tecnico quanto psicologico. Peccato per il suo esonero a novembre, stavamo costruendo una nuova squadra ed era troppo presto. I battibecchi a distanza con Gattuso? Siamo entrambi due passionali, durante una partita queste cose succedono".