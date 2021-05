LIVE – Commisso: “Voglio un tecnico vincente. Accontenterò Vlahovic”

Le dichiarazioni del presidente italoamericano durante la conferenza in diretta testuale

Filippo Caroli

A due giorni dall'ufficialità della salvezza raggiunta dalla Fiorentina, prende la parola direttamente Rocco Commisso. Il patron Viola risponde in via telematica alle domande dei giornalisti. Seguite qui su Violanews.com la diretta testuale con le parole del presidente gigliato:

"Non parlo da mesi ma presto tornerò in America. Voglio ringraziare il lavoro di Beppe Iachini innanzi tutto tutto. Ci ha salvati l'anno scorso e anche quest'anno, dobbiamo ringraziarlo tutti. Avevamo una squadra terrorizzata quando se ne è andato Prandelli. I giornalisti non sono stati gentili coi calciatori e continuano a non esserlo. I fiorentini dovrebbero fare una statua a Iachini. Il mio errore? Sentire la pressione della piazza quando ho mandato via Iachini dopo le prime sette partite. I risultati lo hanno dimostrato, non andava mandato via. Ho imparato a seguire di più i miei istinti. Alcuni giornalisti facevano pressioni per mandare via Iachini, fu un errore. Futuro? Ci sarà tempo di programmare. I giornalisti 'scienziati' chiedono da marzo un restyling della dirigenza."

"Superlega? Le leggi della FIFA devono essere uguali per tutti, non può esistere un campionato chiuso. Il tipo di allenatore che voglio io? Uno che vince. Vlahovic? In tanti volevano che si facesse le ossa altrove. A me ha sempre fatto una grande impressione, vogliamo tenerlo ed accontentarlo. Ci siamo incontrati negli ultimi mesi, ma non nelle ultime settimane. Una soluzione la troveremo a stagione finita. Piano di rilancio? Lo stesso di quando sono arrivato, i giornalisti hanno scritto cose indegne contro la squadra e contro Iachini, hanno anche loro colpe su questa situazione. Il mio sogno? Io credevo che avessimo una squadra più forte dell'anno passato e questo non è accaduto ma ci abbiamo lavorato molto. Errori ce ne sono stati ma questo dovrà essere chiarito all'interno della società. La vostra rabbia e il problema vostro è che non siete mai stati capaci di capire chi dei vostri colleghi dicesse bugie. Oggi è uscita una novità su alcuni giocatori presenti al festino a Milano, nessuno ha detto che non era vero. Quando escono bugie il giornalismo fiorentino dovrebbe essere onesto e richiamare chi dice falsità. Questo è il più grande problema che io ho trovato qui. Nessuno prende le difese della squadra."

"Ribery? Nessuna idea ancora sul suo futuro. Bilancio della mia gestione? Mai potevo credere di dover mettere tutti questi soldi dopo due anni. A Firenze di questo nessuno ne parla, ai giornalisti non conviene. Ho comprato la Fiorentina e dopo 8 mesi è iniziato il Covid, negli ultimi due anni abbiamo perso 38 milioni di Euro operativi. Poi 44 milioni per i trasferimenti dei calciatori. Siamo arrivati a mettere 82 milioni nelle casse Viola. Soldi veri, ma nessuno ne parla. Come è possibile cambiare tutto questo sistema? Io voglio 'vendere' la Fiorentina. Mi è costata 100 milioni ed ho speso tantissimo fra trasferimenti e centro sportivo. Vorrei tornare in America e vendere la Fiorentina ai fiorentini. Riuscireste a fare meglio di quanto ho fatto io? Perché avete fatto tutte queste critiche su di me che ho portato tutti questi soldi? Io esporto il marchio Viola in America e qui a Firenze fate queste cacate. Solo perché siamo arrivati decimi invece che ottavi? La Fiorentina è una delle poche società senza debiti, non so se altri in Serie A possono dirlo, parlo di Milan, Inter ed altre. Io sono orgoglioso di questo."

"Passi avanti sullo Stadio (domanda di Matteo Magrini, ndr)? Io non rispondo al Corriere Fiorentino. Loro e la Gazzetta sono controllati da Urbano Cairo e non parlerò con loro finché non chiederanno scusa. Hanno detto bugie e i giornalisti devono intervenire. Sono state raccontate cose da matti riguardo un presunto incontro con Sarri. Come fate a lavorare per un giornale che dice bugie?! Il comando di queste cose è arrivato da altre parti. Non si può difendere l'indifendibile. I giornalisti devono chiedere scusa quando diffondono notizie false con noi e con i tifosi. Siete tutti in buona fede (ride ndr). Ricordate cartellini rossi e gialli? Ci sono persone che non possono fare quello che vogliono attraverso i nostri canali, voi dite bugie, io faccio che voglio in quanto proprietario."

"Risultati sportivi insoddisfacenti? Ho speso cifre esorbitanti per la Fiorentina, datemi il tempo che ci hanno messo i Della Valle. Confermare Iachini? Forse credi che io sia stupido. Tu forse hai criticato Beppe quando l'ho confermato. Pradè? Non faccio annunci. Quando finisce la stagione parlerò. Fair Play Finanziario? Credo la sua abolizione potrebbe essere utile a noi. Io ho già speso molto con soldi fatti negli USA con sudore. Io spendo i soldi e mi criticano, nessuno mi ringrazia. Voi fate soldi sulla Fiorentina criticando, io invece non mi posso difendere. Sapete quante persone lavorano alla Fiorentina? Quasi 1000, di cui alcuni sono pagati ed altri sono volontari. Sapete quanti di loro sono gente che lavora da sempre nel calcio? Circa 200. E voi continuate a dire che alla Fiorentina servono persone che conoscono il calcio. Ho preso una squadra che da sedicesima è arrivata decima. La Roma con i nuovi proprietari ha fatto peggio dell'anno prima. Guardate Percassi, ha comprato l'Atalanta nel 2010 e prima di Gasperini nei primi 5 anni non ha mai fatto grandi risultati. Eppure di me dite che sono un fallimento."

"Stadio? Devo parlare con Nardella. Lo Stadio è un monumento? Allora mettete voi i soldi. Mi sono incontrato con Pessina nel 2019, se mi avessero lasciato fare quello che volevo a questo punto eravamo al 50% dei lavori. Adesso a Nardella voglio fare tante domande per quanto riguarda i costi.

