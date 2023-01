Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Nico dal 1′? Mandagora si scalda

Si torna in campo oggi, ore 18.00, stadio "Olimpico" di Roma. La Fiorentina di Italiano si prepara per affrontare la Lazio di Sarri. La squadra viola viene da due sconfitte consecutive e deve assolutamente dare delle risposte. Di fronte però avrà un avversario che, dopo il 4 a 0 contro il Milan, spaventa e non poco. Andiamo a scoprire le possibili scelte dei due allenatori per la gara odierna, 20° giornata di Serie A e prima del girone di ritorno.