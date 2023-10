La Curva Fiesole chiama a raccolta tutti i tifosi per il match di domani contro il Cukaricki, importante crocevia per il cammino della Fiorentina

La Curva Fiesole chiama a raccolta tutti i tifosi per il match di domani contro il Cukaricki, importante crocevia per il cammino della Fiorentina in Conference League. Ecco il comunicato dei supporters gigliati.