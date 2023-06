L'Africa ha conquistato la Serie A. Infatti, sono molti i calciatori del continente africano ad essere sbarcati in Italia e in molti ha preso il via con valori di mercato saliti alle stelle. Nella Top 11 formalizzata da Transfermarkt, presenti Sofyan Amrabat e il grande obiettivo della Fiorentina per l'attacco Boulaye Dia. Di seguito la formazione completa: