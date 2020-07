La solitudine di Ribery, cercasi partner disperatamente

Questa sera, allo stadio Via del mare, la Fiorentina sfiderà il Lecce per quella che è stata definita dallo stesso Pradè come la partita della stagione. Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni e mirano a responsabilizzare il gruppo dopo il pessimo approccio alla gara contro il Verona. Un primo tempo da incubo che non deve e non può essere replicato. Lo sguardo dei tifosi inevitabilmente sarà puntato sull’attacco gigliato. Di fronte alla peggior difesa della Serie A le aspettative sono tante.

A guidare l’assalto l’eterno Ribery, per la settima volta consecutiva dal primo minuto dopo la ripresa. Il francese non si è risparmiato, dopo la sosta si è spremuto per il bene della Fiorentina sopportando spesso qualche acciacco e fastidio muscolare. È lui l’MVP della Fiorentina, l’unico fattore che grazie alla sua imprevedibile eleganza riesce a muovere costantemente gli equilibri offensivi della squadra. Tuttavia, giocando ogni tre giorni, sembra arrivato vicino ai suoi limiti fisici e mentali. Franck è solo ed ha bisogno di supporto. Occorrono urgentemente partner offensivi con cui condividere il peso dell’attacco. Spesso contro il Verona, come in altre occasioni, è stato triplicato sistematicamente dalla difesa Scaligera, eppure i compagni non sono riusciti a sfruttare gli spazi liberati dall’ex Bayern. In rosa non scarseggiano, almeno sulla carta, i giocatori di talento. Quello che è mancato però è la loro continuità di rendimento.

Chiesa, Cutrone ed il Vlahovic post lockdown soltanto a sprazzi hanno mostrato il loro vero volto. C’è chi incolpa il sistema di gioco di Iachini, ritenuto poco votato alla costruzione di gioco, e c’è chi incolpa gli atleti stessi. Senza dimenticare il rientrante e fin qui positivo Kouamè, probabilmente la risposta definitiva arriverà soltanto dopo l’avvento del nuovo tecnico. La certezza in ogni caso rimane invariata, l’importanza di rimanere ancorati al presente. Stasera serviranno qualità e determinazione da parte di tutti, nessuno escluso, per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della lotta salvezza una volta per tutte. La piazza, i tifosi e la dirigenza hanno una voglia tremenda di tornare a sognare pianificando la Fiorentina che verrà.

