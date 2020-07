Pradè: “A Lecce la partita più importante della stagione. Non meritiamo questa classifica”

Il Ds Daniele Pradè ha parlato ai microfoni di Violachannel nel post partita di Fiorentina-Verona, queste le sue dichiarazioni:

Visto come è andata la gara oggi è un punto guadagnato, anche se potevamo pareggiarla prima. Stiamo combattendo, sono contento dello spirito di sacrificio che ho visto nei ragazzi. È un campionato difficile. Sono contentissimo del gol di Cutrone, una rete da punta vera. Mentalmente per un attaccante è fondamentale sbloccarsi. Ottima prestazione anche di Kouamè, vista la lunga assenza dal calcio giocato. Nel primo tempo abbiamo sofferto a causa della loro organizzazione tattica. Noi ci abbiamo messo tutto, nel secondo tempo abbiamo messo in un angolo il Verona. La partita di Lecce? Inutile girarci intorno, sarà quella più importante della nostra stagione. Dispiace per tifosi e presidente ma questa è la realtà. Servirà voglia di fare, concentrazione e determinazione. Sentiamo la pressione, sappiamo di non meritare questa classifica. Le nostre individualità hanno un valore diverso.