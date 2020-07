Ecco il Lecce: Fiorentina, attenta a Babacar e Saponara

E’ il giorno di Lecce-Fiorentina e La Gazzetta dello Sport si concentra su Kouma Babacar e Riccardo Saponara, quest’ultimo ancora di proprietà viola.

Babacar

Il senegalese ha cominciato la sua avventura italiana proprio nel club di Della Valle. Ha sognato, si è fatto apprezzare e dopo 99 presenze e 27 gol in A, si è trasferito al Sassuolo e contro il suo primo amore ha segnato un gol, nel 3-3 al Mapei Stadium il 9 dicembre 2018. Passato quindi al Lecce in prestito dalla società di Squinzi, Babacar si è «svegliato» solo da poche settimane. Ha guadagnato due rigori, ha firmato contro la Lazio il suo terzo gol in campionato, però domenica a Cagliari si è divorato la rete della possibile vittoria, stampando il pallone contro la traversa, quando si trovava a due passi da Cragno.