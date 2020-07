La partita più importante della stagione. Ecco come La Repubblica Firenze, facendo riferimento alle parole di Pradè nel post Fiorentina-Verona (LEGGI), presenta la sfida di questa sera. La Fiorentina arriva in terra pugliese con un filotto negativo preoccupante, una sola vittoria nelle ultime otto partite di campionato. Iachini si aggrappa al talento dei suoi fuoriclasse offensivi (LEGGI). Ribery, apparso in ritardo di condizione, è pronto a dare il suo apporto per la settima volta consecutiva dal primo minuto. Insieme a lui ci saranno Cutrone e Chiesa, che dopo quel dito a zittire chissà chi, è chiamato a rispondere sul campo con una prova all’altezza delle sue qualità. Col tridente la Fiorentina dovrà pensare soprattutto a creare e finalizzare. Il Lecce ha infatti la peggior difesa del torneo, 26 gol subiti nelle ultime otto giornate. Vincere a Lecce significherebbe scacciare tutti i fantasmi e affrontare al meglio le restanti cinque gare di campionato. Anche perché poi il calendario metterà di fronte, in sequenza: Torino, Inter e Roma nelle prossime tre. Per questo sarà vietato fallire nella sfida di questa sera. Al “Via del Mare” arriva infatti il primo match point per non avere rimorsi e non ritrovarsi più coinvolta di quanto si potesse immaginare fino a poche giornate fa.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA