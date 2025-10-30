La Juventus fa il tifo per un allenatore in particolare come sostituto di Pioli

La Juventus tifa per un allenatore in particolare come sostituto di Stefano Pioli. Nel bilancio chiuso al 30 giugno 2025, il club bianconero ha accantonato oltre 16,3 milioni di euro legati all’esonero di Thiago Motta. Questa somma è destinata a coprire gli stipendi del tecnico italo-brasiliano e del suo staff fino al termine della stagione 2026-27, come previsto dal contratto.
La Juve guarda interessata la situazione della panchina viola
L’importo dovrà essere corrisposto interamente, a meno che non venga raggiunto un accordo differente tra la società e l’ex allenatore, oppure nel caso in cui Motta dovesse nel frattempo firmare con un altro club, riducendo così l’onere economico a carico dei bianconeri.
A questa cifra vanno poi aggiunti i costi legati a Igor Tudor, altro tecnico esonerato recentemente, che portano il totale complessivo a un esborso ancora più elevato per la Juventus, già gravata da ingenti spese per i cambi in panchina. Per questo motivo, il possibile arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Fiorentina, sarebbe ben accolto in casa juventina.
