La Juventus fa il tifo per un allenatore in particolare come sostituto di Pioli

La Juventus tifa per un allenatore in particolare come sostituto di Stefano Pioli. Nel bilancio chiuso al 30 giugno 2025, il club bianconero ha accantonato oltre 16,3 milioni di euro legati all’esonero di Thiago Motta. Questa somma è destinata a coprire gli stipendi del tecnico italo-brasiliano e del suo staff fino al termine della stagione 2026-27, come previsto dal contratto.