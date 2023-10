La Fiorentina vota a favore di Sky e DAZN malgrado le parole di Iervolino

I diritti tv come già detto restano a Sky e DAZN, ma quello che risulta come un voto particolare è quello della Fiorentina. Infatti pochi giorni fa a margine dell'assemblea di lega il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino aveva detto: "Canale di Lega? Noi, Fiorentina e Napoli abbiamo espresso chiaramente di essere a favore del canale di Lega". Mentre come riportato da Calcio e Finanza la Fiorentina avrebbe votato a favore di Sky e DAZN. A votare a favore del canale di Lega sarebbero state soltanto Salernitana e Cagliari, mentre il Napoli è risultato addirittura assente uscendo dalla sala al momento del voto.