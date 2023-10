Diritti tv, ufficiale: niente canale di Lega. Avanti con Dazn e Sky

E' iniziata poco prima di pranzo l'assemblea di Lega presso l'ufficio della Serie A in via Rosellini a Milan. Presenti tutti e 20 i club tra cui, ovviamente, anche la Fiorentina, nella riunione che dovrebbe portare ad una decisione sulla questione dei diritti tv per il quinquennio 2024-2029 con le due proposte rimaste sul tavolo. Da un lato c'è l'offerta dei broadcaster Sky e Dazn, dall'altra c'è l'ipotesi del Canale della Lega finanziato dai fondi di investimento per il quale propendeva in partenza la Fiorentina, insieme a Napoli e Salernitana.