La conferenza stampa di Pioli prima del Milan: data e orario

La Fiorentina ha comunicato che domani, venerdì 17 ottobre, alle ore 14:30, si terrà la conferenza stampa di mister Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Milan. L’incontro con i media avrà luogo presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.
Torna a parlare Stefano Pioli
Sarà l’occasione per l’allenatore viola di presentare il match di San Siro, analizzare il momento della squadra e fornire aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori, in particolare dopo la sosta per le nazionali.
La gara contro i rossoneri rappresenta un test importante per la Fiorentina, chiamata a dare una svolta dopo un inizio deludente di stagione.
