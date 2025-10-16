Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola La conferenza stampa di Pioli prima del Milan: data e orario

news viola

La conferenza stampa di Pioli prima del Milan: data e orario

La conferenza stampa di Pioli prima del Milan: data e orario - immagine 1
Torna a parlare Stefano Pioli
Redazione VN

La Fiorentina ha comunicato che domani, venerdì 17 ottobre, alle ore 14:30, si terrà la conferenza stampa di mister Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Milan. L’incontro con i media avrà luogo presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.

Sarà l’occasione per l’allenatore viola di presentare il match di San Siro, analizzare il momento della squadra e fornire aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori, in particolare dopo la sosta per le nazionali.

La gara contro i rossoneri rappresenta un test importante per la Fiorentina, chiamata a dare una svolta dopo un inizio deludente di stagione.

Leggi anche
Fiorentina 2025/26, i rinnovi gonfiano il monte ingaggi: è il 7° in Serie A
Report medico, Pengue: “Il punto su Kean, Dodo e Fazzini. Lamptey viaggia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA