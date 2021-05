La battuta di Rocco e l’intuizione di Beppe. Il cambiamento non può più aspettare

L'ipotesi di bissare l'esperienza della scorsa estate, ai limiti della fantascienza fino a qualche giorno fa, è stata reale

Evidentemente il sentimento del presidente è così forte da andare oltre la necessità di tirare una riga e mettere definitivamente alle spalle gli ultimi due anni di lacrime e sangue. Non che la colpa sia stata tutta di Iachini, ci mancherebbe altro. Al tecnico viola, statue a parte, va il ringraziamento di una piazza intera per il suo attaccamento alla causa e (soprattutto) per aver condotto nuovamente in porto una nave piena di falle e mezza affondata. Il perché sia stata ridotta così, con motivazioni che spaziano dal livore di chi mangia fior di quattrini speculando sulla Fiorentina agli errori (ma quali?) pre e post esonero di Iachini, lo lasciamo al giudizio e alla coscienza di chi legge. Che fosse arrivato il momento di cambiare, credevamo fosse chiaro a tutti. Non a chi, ancora oggi, è convinto di aver sbagliato quasi niente. Anche per questo, grazie Beppe. Anzi, grazie doppiamente. Perché il buon senso non guasta mai.