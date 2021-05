Bocci: “Credo che Commisso non abbia capito la profondità della crisi viola”

Il commento: "Bisogna andare avanti, altrimenti entriamo in un ginepraio dal quale non usciamo più. E forse non ci usciremo comunque"

Redazione VN

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole il giorno dopo le dichiarazioni di Rocco Commisso: "Bisogna andare avanti, altrimenti entriamo in un ginepraio dal quale non usciamo più. E forse non ci usciremo comunque. In questo momento serve senso di responsabilità. Iachini? Le prime sette giornate con lui in panchina non sono state tutte rose e fiori, anzi. Una delle cose che mi ha più sorpreso della conferenza di Commisso è quando ha detto che si è fatto condizionare, deve sicuramente evitarlo".

Bocci continua: "Prandelli ha dato un discreto contributo dando un'organizzazione alla squadra e lanciando Vlahovic, mentre Iachini è stato bravo a condurre la nave in porto. La possibile conferma? Se oggi in conferenza stampa l'ha raccontata, significa che è vero. Credo che Commisso non abbia ben capito la profondità della crisi viola. Gattuso? Era pronto a firmare il rinnovo con il Napoli ma è il club ad aver fatto una scelta diversa. Non sarei troppo sorpreso se arrivasse un altro tecnico, anche perché l’accordo con Gattuso potrebbe esserci ma ancora non è chiuso".