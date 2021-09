Kokorin nel mirino della critica anche in Russia: la sentenza dell’ex giocatore

L'attaccante russo, in campo per poco più di 100 minuti totali dal suo arrivo alla Fiorentina, finisce inevitabilmente al centro delle polemiche

Otto mesi di poco o niente in Italia hanno fatto rumore anche in Russia: Sasha Kokorin, avvistato in campo per poco più di 100 minuti totali dal suo arrivo alla Fiorentina, finisce inevitabilmente al centro delle polemiche. A parlare di lui, nel suo vlog pubblicato su Sport Express, è Aleksandr Mostovoj, ex centrocampista di Spartak Mosca, Benfica e Celta Vigo.