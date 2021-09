La voglia di Kokorin e il peso dell’investimento: 4 mesi per l’ultima chance

L'attaccante russo scalpita, ma le risposte arrivate nei suoi primi sette mesi in viola non sono incoraggianti. Saprà rilanciarsi da qua a gennaio?

Tanta voglia di campo, ma anche il peso delle aspettative a gravare come un macigno sulle spalle. Nell'intervista rilasciata oggi da Sasha Kokorin ci sono tutte le emozioni di un ragazzo ormai un po' stagionato che a Firenze, tra difficoltà di ambientamento e problemi di natura fisica, si sente in discussione fin dal suo arrivo. Inevitabile quando guadagni poco meno di 2 milioni di euro l'anno, verrebbe da pensare. E in buona parte è così, anche se nel mirino delle critiche negli ultimi mesi è finita più la scelta (e chi la presa) di puntare su di lui piuttosto che il calciatore stesso. Sta di fatto - attese o meno - che la Fiorentina si ritrova nuovamente a sperare nel rilancio dell'attaccante russo come già successo a gennaio scorso. Non solo perché si tratta di un tesserato viola, ma anche e soprattutto perché la coperta corta in attacco impone che tutti gli interpreti diano il massimo.