Blatter su Kokorin: “Lo avrei estromesso per sempre dal calcio”

L'ex presidente della Fifa non fa sconti al passato dell'attaccante della Fiorentina, che fu arrestato dopo una rissa in un bar

"No, non accadono solo in Russia queste cose - ha detto Blatter -. Non so esattamente cosa sia successo a questi due giocatori, spetta alle organizzazioni sportive e ai ministeri decidere se continuare a farli giocare o meno. Se quello che fanno tocca la società e diventano dei trasgressori della legge, dovrebbero essere espulsi dal calcio. Ma io non sono un giudice, è solo un mio suggerimento".