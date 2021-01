Calcisticamente la parola più usata per descrivere Aleksandr Kokorin è talento. Il 29 enne è ritenuto da tanti addetti ai lavori come il calciatore di nazionalità russa più forte al mondo. Veloce, tecnico e con un ottimo senso del gol, l’attaccante dello Spartak Mosca sembra essere il prossimo acquisto della Fiorentina targata Commisso. Come riportato dal Corriere Fiorentino, quello che ha impedito al ragazzo di spiccare definitivamente il volo nella sua carriera sono state le bravate commesse fuori dal campo.

Il repertorio è ricco: nel 2017 si fece fotografare mentre (durante il matrimonio di un amico) si dilettava a sparare con una pistola. L’anno prima invece, estate 2016, pensò bene di smaltire la delusione per l’eliminazione della sua Russia dall’Europeo ordinando champagne per 250 mila euro a Montecarlo. Noti anche gli sfottò sui social al c.t. della Russia e la maglia col faccione di Pablo Escobar esibita durante una vacanza al mare. Nell’ottobre 2018 l’episodio più grave quando, insieme al compagno Mamaev, viene arrestato e condannato a 345 giorni di carcere per aver aggredito un autista ed un funzionario del governo. Sembrava la fine e, invece, era un nuovo inizio. Dopo la vicenda il calciatore assicura di essere cambiato ed anche gli ultimi responsi sul campo gli hanno dato ragione. Sia Capello che Mancini hanno garantito sulle qualità calcistiche ed atletiche del ragazzo, due nomi non di poco conto. La speranza della Fiorentina è quella di aver scovato un diamante grezzo.

