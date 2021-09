Giorgetti: “Fiorentina più matura e consapevole. Kokorin? È rimasto per due motivi”

L'opinione del giornalista

"I giocatori hanno visto sul tablet la partita dell’Inter iniziando a preparare la sfida. La grande vittoria che ha ottenuto Italiano, più che ancora dei nove punti in classifica, è quella di essersi fatto accettare da tutto il gruppo in un tempo molto breve. Ora c’è tanto entusiasmo, dobbiamo essere abili a comportarci quando le cose potranno non andare più bene. Certamente la Fiorentina che oggi scende sul terreno di gioco ha lo spirito di una che può vincere con tutte. Ha acquisito una maturità e una consapevolezza da grande gruppo. Kokorin? Abbiamo un giocatore che in poco più di 15’ ha provato a fare vedere che se la sta giocando. Io credo che Vlahovic sia l’unico titolare certo perché in tutti gli altri ruoli ci sono dei ricambi. Il serbo è l’unico a non avere la concorrenza. I motivi per cui è rimasto Kokorin sono due: il primo perché è difficile far arrivare un giocatore sapendo che avrebbe fatto la riserva fissa di Dusan. Inoltre non è affatto semplice piazzare un giocatore come il russo, che ha un ingaggio importante".