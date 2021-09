Fiorentina, i convocati: c’è Nico, torna Venuti. Assenza a sorpresa a centrocampo

Italiano ne chiama 24 per la sfida contro i nerazzurri

La lista dei viola chiamati da Mister Italiano per sfidare i nerazzurri domani sera alle 20.45 al Franchi. Ci sono Nico Gonzalez e Venuti, anche se quest'ultimo non sarà in grado di giocare. Assenti invece Castrovilli e Pulgar, sostituito da Bianco. Il cileno, secondo quanto riporta Radio Bruno, ha accusato un affaticamento muscolare