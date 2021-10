Italiano: “La squadra sta facendo il salto mentale. Lazio? Difficile da preparare”

Parole di stima nei confronti di Sarri: "Grande allenatore, lo ha dimostrato anche all'estero. Porta idee e identità"

Niente conferenza stampa pre gara per Vincenzo Italiano. Il tecnico viola, tuttavia, ha rilasciato una breve intervista pubblicata sui canali social della Fiorentina. Queste le sue parole: "E' complicato gestire le energie quando le gare si fanno così ravvicinate. Soprattutto prepararle in un solo allenamento non è semplice. Il recupero della fatica si fa sentire. Chiaramente però siamo in tanti, stiamo coinvolgendo tutta la rosa e tutti si devono far trovare pronti. Domani avremo una partita complicata contro un avversario forte, per cercare continuità dovremo arrivare all'Olimpico con la giusta testa, quella fatta vedere contro il Cagliari. Domenica ci ha permesso di fare una grande prestazione e di ottenere un risultato importante".