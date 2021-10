Sarri, questione di tempismo. Italiano è l’uomo giusto al momento giusto

Risultati e gioco della Fiorentina confermano la bontà della scelta di puntare su un tecnico emergente, affamato e capace di fare di necessità virtù

Alzi la mano chi, soltanto qualche mese fa, avrebbe preferito la scommessa Vincenzo Italiano a Maurizio Sarri. Forse qualcuno c'è, ma rappresenta comunque una minoranza. Ovviamente la provocazione non va interpretata in termini assoluti, altrimenti non avrebbe senso applicarla a due allenatori che vivono momenti delle loro carriere assai differenti tra loro. Giusto per farsi una vaga idea, tra i due ci sono quasi 20 anni di differenza, oltre che parecchie panchine (soprattutto in A) e qualche trofeo in bacheca. Premesso questo, senza voler dispensare giudizi affrettati al lavoro di Sarri a Roma, appare ormai evidente a tutti che Italiano sia l'uomo giusto, nel posto giusto e al momento giusto. La miglior scelta possibile (anche se non la prima) per questa Fiorentina.