Italiano: “La Fiorentina ha la reazione alle sconfitte”. È vero, ma…

Spesso la Fiorentina reagisce alle sconfitte subite, ma 3 vittorie su 4 arrivano in Conference League. Solo una la reazione in campionato.

Andrea Ceredani

La parola del giorno è reazione: con la vittoria casalinga di ieri sera la Fiorentina ha reagito non solo all'iniziale vantaggio dell'Istanbul Basaksehir, ma anche alla sconfitta di sabato sera contro l'Inter. Un 2-1 che dà respiro. Italiano lo ha affermato e confermato in conferenza stampa: "Aver reagito a quella sconfitta in campionato è un grande merito dei ragazzi, spesso reagiamo a quello che accade in precedenza". E ancora dopo un paio di minuti: "Questa squadra ha sempre dimostrato di avere la reazione a qualcosa di negativo. Oggi lo abbiamo riconfermato".

I risultati danno ragione all'allenatore: 1 sconfitta, 1 pareggio e 4 vittorie. Questo il bilancio delle partite immediatamente successive alle débacle viola, ma, come sempre, c'è un "ma": delle vittorie menzionate, ben 3 sono state ottenute in Conference League (2 con gli Hearts oltre al successo di ieri sera). Uno soltanto è, invece, il trionfo in campionato nel 2-0 casalingo contro l'Hellas Verona. Menzione d'onore per il pareggio ottenuto al Franchi contro la Juventus: sono mancati i 3 punti ma, a 3 giorni di distanza dalla sconfitta di Udine, può contare come reazione.

Difficile dire se sia una questione di stimoli, stanchezza o coincidenze (la prima occasione per reagire era quasi sempre in Conference League, va detto). Inoltre, il calendario gioca senza dubbio la sua parte: si parla di almeno 49 partite stagionali. Per adesso si festeggia la quarta reazione, in attesa dei sospirati punti in campionato.

GERMOGLI PH: 27 OTTOBRE 2022 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI CONFERENCE LEAGUE FIORENTINA VS ISTANBUL BASAKSEHIR NELLA FOTO ESULTANZA GOL JOVIC