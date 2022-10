Fiorentina-Basaksehir, pagelle VN: Jovic ci ha preso gusto, Kouamè incontenibile

GERMOGLI PH: 27 OTTOBRE 2022 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI CONFERENCE LEAGUE FIORENTINA VS ISTAMBUL BASAKSEHIR NELLA FOTO GOL ESULTANZA JOVICV

KOUAME 7,5: Assist al bacio per Jovic, sfiora l'eurogol da 40 metri. E' ovunque, a tratti incontenibile, parte in slalom e le prende tutte anche di testa (sponda stupenda per Jovic nella ripresa). Propizia anche il secondo gol. Altra partita strepitosa.