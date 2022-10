Italiano (Conf): “Jovic sensibile, non polemico. Goal subito? Errore di lettura”

Dominio del gioco ed errori - "Stiamo cercando di reagire a questo inizio non bello, dobbiamo cercare di trovare soluzioni, con e senza palla. Abbiamo messo in pratica diverse cose oggi. Il merito della reazione va ai ragazzi, potevamo fare qualche goal in più in ottica differenza reti. Serata che ci soddisfa e che volevamo, ci lascia felici".

Jovic - "Il fatto che stia iniziando a fare goal ci fa ben sperare, sta crescendo fisicamente. Sta dimostrando sottoporta quello di cui è stato sempre capace, può fare ancora più goal. La sua esultanza non era una polemica, ma per cercare anche lui stesso di andare oltre a qualche critica ingenerosa. è sensibile ci tiene tanto a far bene e ha sofferto un inizio difficile. Dobbiamo cercare di unirci e aiutarci tutti".

Risultato scaccia crisi in campionato - "Noi abbiamo meno punti di quello che meritavamo in campionato, abbiamo perso dei punti per strada. Spezia? Domenica andiamo in un campo molto difficile contro una squadra che in casa fa molti punti, e noi in trasferta abbiamo difficoltà. Dobbiamo tornare a fare punti in campionato, mi aspetto un avversario tosto. È difficile per tutti e lo sarà anche per noi".