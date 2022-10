Italiano (Conf): “Cabral? Non abbandoniamo nessuno. Ora iniziamo a correre”

Le impressioni di Italiano sulla vittoria con gli Hearts

Redazione VN

Dopo la vittoria per 5-1 sugli Hearts, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano si è presentato in sala stampa:

Cabral? Siamo in tanti, cerchiamo di non abbandonare nessuno. Nulla è precluso, è un momento così, ma nel percorso ci sta, c'è posto per tutti.

Disattenzioni? Oggi abbiamo concesso tre tiri e un palo, poco ma tutte le volte paghiamo la concretezza altrui. Dobbiamo avere continuità di prestazioni e risultati, una partita non può farti dire quello. Continuiamo così già nella gara di Lecce, dobbiamo prepararla bene e cercare di recuperare in campionato perché siamo in ritardo, dobbiamo iniziare a correre.

Gonzalez? Sono contento per Nico, togliendo giocatori importanti è impossibile non andare in difficoltà. Abbiamo di nuovo tutti i giocatori a disposizione e dobbiamo cercare di farli crescere. Nico è il rigorista ed è giusto continuare con questa gerarchia, ne abbiamo sbagliati troppi. È un vantaggio da non sbagliare., lui è freddo ed è giusto che si presenti lui sul dischetto.

I tre serbi? Hanno fatto quello che dovevano fare. Luka (Jovic ndr) goal al primo corner, Terzic adattato e sacrificato in una zona di campo non sua, lo ringrazio per la sua disponibilità. Milenkovic deve iniziare a crescere di condizione, è in ritardo rispetto agli altri perché è stato a lungo fuori.