Italiano (Sky): “Non esistono partite facili. Non c’è memoria, dispiace”

Italiano sul recupero di Nico Gonzalez e le critiche rivolte alla squadra

Redazione VN

Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la netta vittoria della Fiorentina, 5-1 sugli Hearts:

Siamo andati in goal su palla inattiva, in goal con gli attaccanti, non esistono partite facile in questo competizioni. È stata una giornata positiva, felice per i ragazzi perché non venivamo da un periodo semplice. Mai perdere di vista la nostra identità, quello che facciamo durante la settimana, se abbandoniamo quello non siamo più noi stessi, cominci a snaturarci. reagire in questo modo significa che i ragazzi hanno carattere.

Nico? Continuiamo a non essere freddi e lucidi, ne abbiamo sbagliati troppi. Dal momento che è in lui in campo lo deve calciare. Serve a lui perché ha bisogno di fiducia e minuti. Serve dargli smalto e continuità, è un giocatore diverso dagli altri che abbiamo in rosa.

Calendario? C'è troppo poco tempo per preparare le partite, con grande intensità e ritmo. S fa fatica ad arrivare pronti, in più perdi allenamenti . Le partite ti aiutano a fare quello che non fai in settimana, abbiam voluto questa esperienza europea e ce la godiamo. Riconoscenza? Fa male, non c'è memoria, non ci si ricorda di niente, si guarda a quello che accade oggi e nell'immediato, Ci sono abituato perché fa parte del nostro mestiere, sempre a testa alta cercare di far ricredere chi perde fiducia. I fischi nell'ultima gara hanno fatto male a tutti, ho detto ai ragazzi di cercare di trasformarli in applausi.