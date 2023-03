Italiano (conf.): “Attacco vergognoso a Bianco. Castrovilli pian piano al 100%”

Nel post partita di Sivasspor-Fiorentina, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato in conferenza stampa il passaggio del turno da parte dei viola: "Bianco? Non c'è nulla da commentare, una roba vergognosa perché neanche il ragazzo si aspettava una cosa del genere e adesso è nello spogliatoio con il naso rotto. Questo rovina una partita vinta. Sono contento di quello che ho visto, oggi abbiamo dimostrato di poter recuperare il risultato in uno stadio del genere contro una squadra che voleva batterci. Lo abbiamo fatto non snaturando il nostro gioco, siamo orgogliosi.