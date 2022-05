Italiano: “Roma, che gioia. Adesso vietato sbagliare. Ikoné e Amrabat…”

Il tecnico viola Vincenzo Italiano è intervenuto sui canali ufficiali della Fiorentina, in merito alla trasferta con la Sampdoria

Vittoria con la Roma - "Ho fatto tanti complimenti ai ragazzi per la bellissima prestazione, abbiamo reagito al periodo negativo. Nei momenti che contano abbiamo sempre risposto presente. Un grande grazie anche al Franchi e ai tifosi viola che ci hanno sospinto. Iniziavamo a soffrire un po' di frustrazione e insicurezze. La giacca ? La mia gioia era enorme, mi sono sentito di fare quel gesto per liberarmi".

Ikoné - "Deve migliorare, è bravo a superare il primo avversario e ha un dribbling che può far male. Deve migliorare nell'ultima scelta, nella rifinitura per i compagni".

Amrabat - "Vederlo a questi livelli è piacevole. La staffetta tra lui e Torreira in quel ruolo ha dato i suoi frutti, in tante occasioni. Lunedì ho preferito Sofi, per via dell'avversario e per come immaginavo la partita".