Bonaventura: “Firenze mi ha cambiato la vita. Con l’Europa il futuro migliorerà”

Jack Bonaventura crede fermamente nell'obiettivo europeo

"Era da molto che non segnavo e ci tenevo: è sempre bello aiutare la squadra. Avevo molta voglia di esultare anche dopo le ultime difficoltà. Ho avuto un infortunio al ginocchio che mi ha tenuto fermo, ma ora è passato e mi sono goduto il momento coi tifosi. Il Franchi? Già mi ricordavo prima di venire a giocare qui che lo stadio era molto caldo. Quando lo vivi da giocatore lo capisci ancora meglio. Un po' di rammarico? Sì, perché avremmo potuto avere una classifica migliore, ma il passato è il passato. A Firenze? La mia vita è cambiata. E' una città che dà la possibilità di vivere una vita che piace a me. C'è tranquillità ma in generale c'è tutto, sono felice"

"Con Italiano il rapporto è diverso rispetto a quando giocavo insieme a lui. Mi aiutava, adesso mi dirige, ma non avrei problemi in nessun caso. L'obiettivo? Fare i punti per andare in Europa. Con la qualificazione il nostro futuro può migliorare".