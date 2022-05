Italiano/2: “Mou-Var? A noi capitate di tutti i colori. Esultanza sfogo dopo i ko”

Le parole di Italiano in sala stampa: il tecnico esulta e si prende la rivincita dopo un periodo nero

Nel post partita di Fiorentina-Roma, Vincenzo Italiano ha commentato in sala stampa la straordinaria vittoria che mantiene accese le speranze europee dei viola: "Alle volte non si hanno sempre tutte le risposte ai momenti negativi che arrivano, oggi abbiamo fatto una delle migliori gare della stagione, ho visto esultare i ragazzi in modo esagerato dopo le tante sconfitte in cui siamo incappati. Nico Gonzalez? Come tutta la squadra tante volte ha avuto alti e bassi. E' un nazionale argentino, un campione del Sudamerica e un giocatore di alto livello, sta a lui convincersi che può fare la differenza. Settimana tipo? Chi non è abituato a giocare ogni tre giorni qualcosa la paga. Si pagano gli impegni ravvicinati mentre lavorare con una settimana tipo ti permette di entrare nei dettagli. Amrabat? Ho scelto lui perché l'ho visto bene a Milano, senza togliere nulla a Torreira.