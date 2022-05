Dal cs: Odriozola e Sottil a rischio per Marassi, ballottaggio sull’ala

Con Odriozola alle prese con i postumi del fastidioso infortunio di inizio marzo, si fanno più corpose le probabilità di vedere ancora Venuti sulla destra

La Fiorentina è scesa in campo stamattina alle 11, per la seduta odierna di allenamento al CS "Davide Astori". Come riporta Radio Bruno, Odriozola e Sottil hanno lavorato a parte, sono entrambi a rischio per la partita di Marassi. Il terzino basco è alle prese col problema al ginocchio sinistro accusato contro la Juve, dal quale non è più tornato lo stesso. In più ci si è messo l'affaticamento accusato alla vigilia del Milan. Sottil deve fare i conti con un risentimento muscolare. Chi ci sarà sicuramente è Torreira che si riprenderà il posto in mezzo al campo, visto che Amrabat è squalificato. La formazione anti Samp dovrebbe vedere quest'unico cambio nell'undici iniziale, con sempre aperto il ballottaggio Saponara-Ikoné.