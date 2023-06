Italiano amaro: “Sensazione bruttissima, Igor era fresco. Futuro? Ne parleremo”

" Fa più male dell'Inter? Le prime sensazioni sono che abbiamo perso due finali giocando bene, è un peccato perché stasera non immaginavo potesse finire in questo modo perché abbiamo subito pareggiato a un gol che poteva ammazzarci. Questa palla contesa in mezzo al campo dovevamo prendere vantaggio, le prime due cose che mi vengono in mente sono le due finali perse e vedere i ragazzi distrutti. Se rifarei le stesse scelte? Abbiamo messo in campo l'undici che ci ha dato questo equilibrio, concedendo poco ed evitando disagi. E' stata una partita senza rischi e con il pallino del gioco in mano, ci castigano un rigore dubbio e un gol così. Futuro? Il presidente è stato chiaro, come è successo l'anno scorso ci si vedrà e parleremo del futuro, non c'è altro da aggiungere . Tantissimi altre squadre fanno così, si parlerà di tutto senza nessun problema".

Poi continua: "Potevamo gestire meglio qualche pallone nel primo tempo, ma arrivavamo da una finale persa e sapevamo di poterla prendere in mano in ogni momento. Non pensavamo di perderla così, ma questa palla contesa andava lavorata diversamente e sapevamo come comportarci in quella situazione. Potevamo concedere punizione, poi i difensori devono prendersi un metro di vantaggio e scalare per prendere vantaggio sull'avversario: non era difficile, ma ci ha fatto perdere la coppa. Igor? Lì entrambi i centrali devono prendere vantaggio sull'avversario, lui era fresco e poteva correre più rapido rispetto a Ranieri che era uscito stremato. Durante le partite c'è tensione, uno può dire le cose in mille maniere, so solo che questa è una sensazione bruttissima che non avrei mai voluto vivere".